الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سويسرا تخفض مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام بدلا من سبعة

كورونا في سويسرا
كورونا في سويسرا

قررت الحكومة السويسرية، تخفيض مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام بدلا من سبعة، للمساعدة في معالجة موجة عدوى "كوفيد-19" التي تهدد بإعاقة الاقتصاد.


ومنحت السلطات الصحية، حسبما أفادت صحيفة «الجارديان» البريطانية، اليوم الأربعاء، موافقتها على هذه الخطوة، والتي تأتي في الوقت الذي يصاب فيه عشرات الآلاف من الأشخاص يوميا بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى.


وذكرت الحكومة السويسرية، في بيان، أن الوضع الوبائي حرج ويصعب تقييمه، وقررنا تخفيض فترة الحجر الصحي إلى خمسة أيام بدلا من 7، إذ يشعر المسؤولون بالقلق من أن الموجة يمكن أن تطغى على نظام الرعاية الصحية في البلاد حيث حصل ثلث السكان فقط على جرعتين و30٪ فقط حصلوا على جرعة معززة.


وأضافت الحكومة أن التعديل الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من غد الخميس، مؤكدة أن متحور أوميكرون له وقت أقصر للعدوى ولانتقال إلى أشخاص آخرين.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

الحكومة تكشف حقيقة الأسعار المتداولة لـ برامج العمرة للموسم الحالي

بالمستندات.. قرار إحالة المتهمين في قضية «رشوة وزارة الصحة»

«صقيع».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

للشباب حتى 40 سنة.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل لأصحاب المؤهلات

تسجيل 10 آلاف مشاركة «أونلاين» في منتدى شباب العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبات بالضغط على هولندا للتراجع عن قرارها بوقف تمويل مؤسسة فلسطينية

إسرائيل على صفيح ساخن بسبب أعمال التجريف فى «النقب»

صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلى يتخذ إجراءات جديدة للحفاظ على جاهزيته