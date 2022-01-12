الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع بقوة في ديسمبر

المستهلكين
المستهلكين

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في ديسمبر، وكانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأكبر في حوالي أربع سنوات، وهو ما قد يعزز التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادة أسعار الفائدة في وقت مبكر ربما في مارس.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.8 بالمئة في نوفمبر.

وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى نهاية ديسمبر كانون الأول، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 7.0 بالمئة. وتلك هي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ يونيو  1982 وجاءت عقب زيادة بلغت 6.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 بالمئة في ديسمبر وأن يقفز 7.0 بالمئة على أساس سنوي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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