مدير عام التحالف الدولي للطاقة الشمسية يشيد بإنجازات مصر في القطاع

أشاد مدير عام التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) الدكتور أجاي ماتهور، بالإنجازات التي حققتها مصر بمجال الطاقة الشمسية خلال فترة وجيزة، الأمر الذي انعكس على توافق الدول على استضافة مصر لقمة الأطراف للمناخ COP27.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير وائل حامد سفير جمهورية مصر العربية بالهند اليوم الأربعاء، مع الدكتور أجاي ماتهور مدير عام التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وذكرت وزارة الخارجية -في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"- أن مدير التحالف أوضح أن مصر تتمتع كذلك بخصوصية جغرافية وشبكات ربط كهربائي قائمة مع عدد كبير من الدول المحيطة بها، الأمر الذي يؤهل مصر لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة، وأشار إلى سُبل تعزيز التعاون بين مصر والتحالف الدولي للطاقة الشمسية بالبرامج المختلفة التي يُقدمها التحالف لدعم والتوسع في استخدامات الطاقة الشمسية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

بدوره، استعرض السفير المصري -خلال الاجتماع- الرؤية الوطنية لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من بين مصادر الطاقة الأخرى لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وتناول ركائز الاستراتيجية الوطنية "مصر 2030" الخاصة بالخفض التدريجي لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من خلال مراحل متتالية تهدف لتحقيق المزج الملائم بين عناصر توليد الطاقة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

وأبرز السفير النموذج المصري الناجح المتمثل في حقل "بنبان" للطاقة الشمسية في أسوان الذي يستقبل قرابة 32 شركة قطاع خاص ليصبح بذلك رابع أكبر حقول الطاقة الشمسية بالعالم.

تُعد مصر أحدى الدول المؤسسة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية حيث شاركت في المؤتمر التأسيسي للتحالف والذي عُقد في مارس 2018..كما قام البرلمان المصري بالتصديق على الاتفاقية الاطارية للتحالف في نهاية عام 2018 لتصبح بذلك مصر دولة كاملة العضوية به، وذلك في إطار استراتيجية الدولية المصرية للتموضع كمركز للطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة في المنطقة.