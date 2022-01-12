ماجد الكدواني ضيف شرف مسلسل «الكبير6».. ومصادر: التصوير بدأ اليوم

تعاقد النجم ماجد الكدواني، على الظهور كضيف شرف ضمن أحداث الجزء السادس من مسلسل الكبير للنجم أحمد مكى و المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

و أكدت مصادر لـ«الدستور»، أن الكدواني يظهر خلال أحداث المسلسل كضيف شرف في حلقتين فقط وقد بدأ الكدواني تصوير مشاهده صباح اليوم الأربعاء، داخل اللوكيشن الرئيسي للمسلسل في بيت الكبير قوي.

ويواصل أبطال المسلسل تصوير أحداثه ضمن الخطة الموضوعة من الشركة المنتجة للانتهاء من تصوير جميع مشاهده للحاق بالموسم الدرامي الرمضاني 2022.

وبدأ أحمد مكي تصوير الجزء السادس من مسلسل الكبير في بداية شهر ديسمبر الماضي بالاشتراك مع بيومي فؤاد و هشام إسماعيل و محمد سلام المسلسل من إخراج أحمد الجندي .

ويكثف المخرج أحمد الجندي تصوير مشاهد المسلسل بالتزامن مع ترشيح أبطاله المشاركين كضيوف شرف، وسط تكتم شديد من صنَّاع مسلسل "الكبير أوي" على تفاصيل العمل.

و يشارك في بطولة مسلسل الكبير نفس نجوم الأجزاء السابقة، منهم: بيومي فؤاد، و هشام إسماعيل، و محمد سلام، و أحمد فتحي، و ليلى عزالعرب، و لطفي لبيب، و حمزة العيلي، و محمد ثروت، و ويزو، و شيماء سيف، و عدد كبير من الفنانين و الفنانات ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، و إخراج أحمد الجندي.