الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ماجد الكدواني ضيف شرف مسلسل «الكبير6».. ومصادر: التصوير بدأ اليوم

ماجد الكدواني وأحمد
ماجد الكدواني وأحمد مكي

تعاقد النجم ماجد الكدواني، على الظهور كضيف شرف ضمن أحداث الجزء السادس من مسلسل الكبير للنجم أحمد مكى و المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل. 

و أكدت مصادر لـ«الدستور»، أن الكدواني يظهر خلال أحداث المسلسل كضيف شرف في حلقتين فقط وقد بدأ الكدواني تصوير مشاهده صباح اليوم الأربعاء، داخل اللوكيشن الرئيسي للمسلسل في بيت الكبير قوي.

ويواصل أبطال المسلسل تصوير أحداثه ضمن الخطة الموضوعة من الشركة المنتجة للانتهاء من تصوير جميع مشاهده للحاق بالموسم الدرامي الرمضاني 2022. 

وبدأ أحمد مكي  تصوير الجزء السادس من مسلسل الكبير في بداية  شهر ديسمبر الماضي بالاشتراك مع بيومي فؤاد و هشام إسماعيل و محمد سلام المسلسل من إخراج أحمد الجندي .

ويكثف المخرج أحمد الجندي تصوير مشاهد المسلسل بالتزامن مع ترشيح أبطاله المشاركين كضيوف شرف، وسط تكتم شديد من صنَّاع مسلسل "الكبير أوي" على تفاصيل العمل. 

و يشارك في بطولة مسلسل الكبير  نفس نجوم الأجزاء السابقة، منهم: بيومي فؤاد، و هشام إسماعيل، و محمد سلام، و أحمد فتحي، و ليلى عزالعرب، و لطفي لبيب، و حمزة العيلي، و محمد ثروت، و ويزو، و شيماء سيف، و عدد كبير من الفنانين و الفنانات ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، و إخراج أحمد الجندي.

ماجد الكدواني ماجد الكدواني مسلسل الكبير الجزء السادس مسلسل الكبير مسلسل الكبير قوي احمد مكى وماجد الكدواني

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

طقس اليوم و72 ساعة المقبلة.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار على مناطق الصعيد

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

بالمستندات.. قرار إحالة المتهمين فى قضية «رشوة وزارة الصحة»

فضيحة «الكان».. الحكم ينهي مواجهة مالي وتونس قبل الوقت الأصلي

السفير البريطاني: نثق في قدرة مصر على تنظيم قمة المناخ المقبلة

نص تحريات الجهات المختصة في قضية «رشوة وزارة الصحة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية: غياب المساءلة القانونية الدولية شجع إسرائيل على مواصلة جرائمها

مطالبات بالضغط على هولندا للتراجع عن قرارها بوقف تمويل مؤسسة فلسطينية

إسرائيل على صفيح ساخن بسبب أعمال التجريف فى «النقب»