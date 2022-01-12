البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الصومال في حربها ضد الإرهاب

مدينا تفجير مقديشيو

أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الغاشم اليوم بالعاصمة الصومالية مقديشو، والذي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين .

وأعرب البرلمان العربي عن عظيم التعازي والمواساة لجمهورية الصومال الفيدرالية ولأسر الضحايا، سائلا المولى- عز وجل- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر.

وأكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه الكامل مع جمهورية الصومال في حربها ضد الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة ،مطالبا في الوقت ذاته كافة الأطراف الصومالية بالتمسك بالحوار وإعلاء المصلحة العليا للبلاد .

أفادت وسائل إعلام بأن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء تفجير انتحاري قوي تبنته حركة "الشباب" المتطرفة وسط العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأربعاء

وأكد موقع Garowe المحلي أن التفجير الانتحاري الذي نفذ بواسطة سيارة مفخخة دوى على مقربة من مطار مقديشو.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة به قوله إن الهجوم خلف ثمانية قتلى على الأقل، لافتا إلى أن "الشباب" ادعت أن التفجير استهدف قافلة كانت تقل "مسؤولين بيض".

وأكدت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية أن القافلة التي تم استهدافها تابعة لشركة "فولا فولا" الأمنية الخاصة التي تعمل لصالح وكالات الأمم المتحدة.

من جانبه، قال المسؤول الأمني المحلي، محمد عبدي، لوكالة "فرانس برس" إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء التفجير، بالإضافة إلى إلحاق دمار في المنطقة، غير أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.



قال مدير خدمات الإسعاف في مقديشو: إن الانفجار حصل بسيارة ملغومة وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وفثا لما نقلته وكالة (رويترز)

وذكرت وكالة "رويترز" أنّ الانفجار أتلف أربع سيارات، مشيرة إلى أن سبب الانفجار لم يتضح بعد.