الهدهد: جلسة تجارب تنموية بمنتدى الشباب وضحت للعالم جهود مصر بـ«حياة كريمة»

قال الدكتور حامد عبد اللطيف الهدهد، الفقيه القانوني، أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالجيزة، أن جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم وضحت للعالم ما قامت به الدولة المصرية في ملف مكافحة الفقر وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة المحافظات.



وأضاف الهدهد، في تصريحات له، أن تصريحات الرئيس السيسي خلال الجلسة كانت واضحة وكشفت حجم التحديات التي واجهتها الدولة على مدار 7 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن ما قمت به الدولة من خدمات ومشروعات تنموية إنجاز غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية.



وأشار الفقيه القانوني إلى أن ما قمت به الدولة في ملف العشوائيات ومبادرة حياة كريمة أصبحت تجربة مصرية عالمية أثبت جدية الدولة في القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين في كافة المحافظات دون تميز ووفقا لأحدث المعايير وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة.



وأضاف أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالجيزة، أن نوعية الملفات والقضايا التي يتم طرحها خلال منتدى شباب العالم هي قضايا شائكة ومهمة وتعكس رؤية الدولة في تجاوز هذه المرحلة الهامة وأيضا تكشف كفاءة وقدرة الشباب المصري في المساهمة في قضية التنمية والبناء التي تقوم بها الدولة.

وناقشت الجلسة التي عقدت في اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، تزايد معدلات الفقر التي تعد من أهم التهديدات الأساسية التي تواجه العالم ما بعد جائحة كورونا وفقًا لبيانات البنك الدولي، فقد دفعت جائحة كورونا ما بين ملايين الأشخاص إلى براثن الفقر، ومن المتوقع أن ينضم هؤلاء "الفقراء الجدد" إلى صفوف أكثر من مليار شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد حول العالم.

واستعرضت الجلسة تجربة مصر في مواجهة الفقر، والحد منه عبر استعراض تجربة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودورها الناجح كأبرز المُبادرات التنموية الحالية في الحد من التداعيات السلبية للجائحة.