الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تُسجل 32 وفاة و2089 إصابة جديدة بـ«كورونا»

إيران
إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 32 حالة وفاة و2089 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت الوزارة اليوم، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 6 ملايين و212 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج الطبي، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية، ارتفع إلى 131972 حالة وفاة.

وذكرت أن عدد المتعافين تجاوز ستة ملايين و56 ألف حالة، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وكانت إيران واحدة من أكثر دول المنطقة تضررا من كورونا خلال فترات سابقة. 

وتشهد البلاد حاليا استقرارا في الإصابات والوفيات الجديدة بالفيروس.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 يذكر أنه قالت منظمة الصحة العالمية إن انتشار أوميكرون يعود إلى مجموعة من العوامل بينها الطفرات التي تحملها المتحورة وزيادة الاختلاط الاجتماعي.
وصرحت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، بأنه على الناس الإقلال من تعرضهم للفيروس ومحاولة السيطرة على انتقاله، بعد أسبوع سجلت خلاله حصائل إصابات قياسيّة.
وأكدت فان كيركوف أن أوميكرون تتفشى بسرعة كبيرة بين الناس لعدة أسباب، أولها الطفرات التي تحملها المتحورة والتي تخولها الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر.
و"ثانيا هناك ما يسمى الهروب المناعي. ويعني ذلك أنه يمكن أن تتكرر الإصابة... لدى من أصيبوا بالعدوى سابقا ومن تم تطعيمهم"، وفق ما جاء في بيان وزعته منظمة الصحة.

إيران كورونا كوفيد اللقاح الصحة

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وائل لطفي

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