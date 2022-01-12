الكويت تسجل 4548 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 446 ألفا و547 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 741 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 415 ألفًا و608 حالات، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.1 في المائة.

وأضاف السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 17 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة بلغت 28 ألفًا و466 حالة.