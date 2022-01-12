الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بمنصة تفاعلية ومجسمات.. مصر تعرض تجربة «حياة كريمة» أمام شباب العالم

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

يتوسط مجسم مبادرة «حياة كريمة» البهو الرئيسى المؤدى لقاعات منتدى شباب العالم، وسط تفاعل كبير من الشباب المصريين والأجانب الذين حرصوا على مطالعة أهم  المعلومات عن المبادرة من خلال المنصة التفاعلية المثبتة أعلى المجسم والتقاط الصور إلى جوار بعض المجسمات مثل بيت كريم والمستشفى والمشغل اليدوى.

وتقول يوستينا ثروت مدير قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة، إن مشاركة مؤسسة حياة كريمة فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم هى الأولى من نوعها، حيث جاء قرار المشاركة رغبة من الدولة المصرية فى عرض تجربتها المتميزة فى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية الشاملة أمام العالم كله.

وأوضح مسئول المؤسسة، فى تصريح لـ"الدستور"، أن جناح حياة كريمة يجسد كل محور من محاور المبادرة بهدف توصيل المعلومات بشكل مبسط، وبخاصة محور البنية التحتية وسكن كريم ومحور الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادى وخريطة تفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية لعرض كافة أنشطة وإنجازات المبادرة على الأرض، خاصة وأن حياة كريمة تم إدراجها كأفضل الممارسات التنموية على منصة الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن المبادرة تقدم كافة أشكال الدعم للمواطنين بقرى ريف الجمهورية ليس فى شكل نقدى، وإنما من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وأدوات المشروع بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التمكين الاقتصادى وبالتالى خفض معدلات الفقر والبطالة.

أما عن جلسات المنتدى، أشارت إلى عقد جلسة حول التجارب التنموية فى مواجهة الفقر صباح اليوم الأربعاء، وتم عرض تجربة مصر فى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد ما بين فقر مادى ونقص خدمات وموارد، وهو ما يتميز مبادرة حياة كريمة باعتبارها مشروع قومى متكامل يعتمد على تقديم العديد من التدخلات التنموية لكل قرية من سكن كريم ووحدات صحية ومدارس ومحطات مياة شرب نظيفة وصرف صحى ومحطات كهرباء.

وأكدت "يوستينا"، أن تجربة حياة كريمة تجربة متفردة ومنفردة الوحيدة على مستوى العالم القائمة على توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والعام والجمعيات الأهلية فى بوتقة واحدة لتحقيق هدف واحد وهو التنمية الشاملة لكل قرى الريف المصرى، رغم تحديات جائحة كورونا لحماية الفئات المستهدفة من أى تداعيات سلبية ترتبت على ظهور فيروس كورونا.

حياة كريمه منتدى شباب العالم قرى تنمية كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

الرئيس السيسى يوجه نداءً لجميع الدول لزيادة دعمها لوكالة الأونروا

«الصحة» توضح إجراءات الحماية من كورونا بعد تلقى اللقاح

آخر تطورات إصابة أكرم توفيق مع منتخب مصر

القضاء الإداري يرفض إثبات نسب 3 أشخاص للصحفي أنيس منصور

«التعليم» تعلن نشر أسئلة بنك المعرفة للصف الرابع الابتدائي لامتحان الفصل الدراسى الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل على صفيح ساخن بسبب أعمال التجريف فى «النقب»

صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلى يتخذ إجراءات جديدة للحفاظ على جاهزيته

إسرائيل تمنح مواطنيها جرعة اللقاح الرابعة رغم تحذير الاتحاد الأوروبى منها