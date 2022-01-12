ضبط 27 طربة حشيش بحوزة عاطل فى الغردقة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل وبحوزته 27 طربة من الحشيش المخدر، وذلك أثناء تواجده في شارع الباشا بمدينة الغردقة.

تمكن العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط شخص بحوزته 27 طربة من الحشيش المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي 1400 جنيه، أثناء تواجده بمنطقة الباشا بالغردقة.

واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.