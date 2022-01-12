بعد أسبوع من عرضه.. تراجع كبير في إيرادات «الجريمة»

حقق فيلم «الجريمة» للفنان أحمد عز، أمس، إيرادات بلغت 529 ألف جنيه فقط، ورغم تراجع إيرادات الفيلم بشكل كبير عن أول يوم عرض له في دور السينما إلا أنه مازال متصدرًا لهرم الإيرادات في ماراثون رأس السنة.

واستطاع فيلم «الجريمة» للفنان أحمد عز، ومنة شلبي، وماجد الكدواني، أن يجمع خلال أسبوع عرض بدور السينما إجمالي إيرادات بلغت 10 ملايين و858 ألف جنيه.

ويواصل الفيلم الاحتفاظ بالمركز الأول بفارق كبير عن الأفلام المعروضة خلال سباق موسم رأس السنة.

ويعد الفيلم من الأفلام السينمائية التي تنتمي لنوع أفلام السيكودراما التي تجذب الجمهور ومنحته الرقابة على المصنفات الفنية تصنيف عمري في فئة +16 نظرًا لوجود مشاهد عنف ودماء داخل العمل.

وتدور أحداث فيلم "الجريمة، في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، وهو بطولة كل من: أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، منة شلبي، رياض الخولي، ونبيل عيسى، ومحمد الشرنوبي، وميرنا نور الدين، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبد الخالق.

وتدور أحداث العمل في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني "عز"، من الهلوسة، ليدخل إحدى المستشفيات، ولكنه يهرب منها، إذ أنه مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.

واضطر بطل العمل أحمد عز، تأجيل تصوير فيلمه السينمائي الجديد "صقر و كناريا" والذي يشاركه فيه البطولة الفنان ماجد الكدواني، إلى مايو المقبل وذلك عقب انتهاء الموسم الرمضاني، نظرًا لانشغال أحمد عز حاليًا بتصوير الجزء الثالث من المسلسل الملحمي "الاختيار" والذي يشارك في بطولته إلى جانب النجمين؛ أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز.