الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ختام أنشطة الصفوف الأولى بـ«الخارجة التعليمية» في الوادي الجديد

حفل ختام أنشطة الصفوف
حفل ختام أنشطة الصفوف الأولى

شهد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، حفل ختام أنشطة الصفوف الأولى بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة الخارجة التعليمية والتعليم الابتدائي وتوجيه الصفوف الأولى، ولفيف من قيادات التعليم بالمحافظة.

وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والإبداعية لمجموعة من تلاميذ الصفوف الأولى  بالمدارس المختلفة التابعة لإدارة الخارجة التعليمية والتي لاقت استحسانًا من الجميع.

وقال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في كلمته: "إنه لمن دواعي السرور أن نبعث برقية تحمل أجمل التهاني واطيب الأمنيات، لجميع الحاضرين، ونشكر الله دائمًا وأبدا لنجاح المحافظة في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض المحافظة بما فيها إنجازات قطاع التربية والتعليم".

وأضاف: من هنا نبعث بوافر التحية والشكر والعرفان  للواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، للاهتمام البالغ بقطاع تعليم المحافظة والدعم الكامل والمتواصل والتوجيهات الثرية المحفزة الداعمة في خدمة التعليم للنهوض والارتقاء به،‏ وندعوا جميعًا أن تظل محافظتنا دائمًا في طليعة الصفوف ولها الريادة في مختلف المجالات والمناحي". 

وأشار لما لمسه من من البهجة والسعادة التي بدت على وجوه الحضور والتلاميذ المشاركة بفقرات الحفل، مقدمًا التحية والشكر والتقدير للقائمين على هذا العمل للاهتمام بالطلاب المتميزين والمتفوقين والنوابغ في مختلف المجالات العلمية والفنية والثقافية وغيرها، والذين يحملون على عاتقهم اكتشاف المواهب ورعايتها وتدعيم وصقل هذه القوى الناعمة من خلال وضع تصورات وخطط وبرامج من أجل حاضر مصرنا الحبيبة ومستقبلها.

‏وفي ختام الحفل، كرَّم وكيل التعليم بالمحافظة، مجموعة من المشاركين بالحفل امتنانًا لما شهده الحفل وتميزه وظهوره بالمظهر اللائق والمشرف، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد حفل ختام أنشطة الصفوف الأولى تحقيق العديد من الانجازات الطلاب المتميزين والمتفوقين اكتشاف المواهب

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