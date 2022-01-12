الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات زوجين بالتعامل على رضيعهم بالبيع في الجمالية

رضيع
رضيع

اعترفت  بائعة متجولة وزوجها خلال تحقيقات النيابة العامة بارتكابهم واقعة الاتجار في البشر عن طريق  عقد صفقة وبيع طفلهما الرضيع مقابل مبلغ 100 ألف جنيه في منطقة الجمالية محافظة القاهرة.

جاء بأقوال رائد شرطة – معاون مباحث قسم شرطة الجمالية بأن مصادرة السرية أفادته أن المتهمة الأولى قامت ببيع نجلها للمتهمة الثالثة وتم ضبط المتهمة الأولى وبحوزتهما مبلغ مالي وقامت بالإرشاد عن المتهمة الثالثة وتم ضبطها وبحوزتهما الطفل محل البيع.

كما جاء بأقوال عميد شرطة – بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن تحرياته السرية دلته علي قيام المتهمان الأول والثاني ببيع نجلهما للمتهان الثالثة والرابع مقابل مبلغ وقدره مائة ألف جنيه.

وأضاف قرار الإحالة أنهم قاموا بالمساس بحق الطفل - محل البيع - في الحماية من الاتجار بما ارتكبوه من جرم محل الاتهام الأول.

وقررت النيابة العامة بوسط القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، إحالة زوجين  للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة الاتجار في البشر عن طريق  عقد صفقة وبيع طفلهما الرضيع مقابل مبلغ 100 ألف جنيه في منطقة الجمالية محافظة القاهرة.

وجاء في نص قرار الإحالة أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، "ن.أ"، 33 سنة، و"محمد. ا"، 35 سنة، حداد کرینال، و"س.ع" 48 سنة، و"أ.ع" 38 سنة، موظف لأنهم في شهر أكتوبر عام 2021 دائرة قسم الجمالية، محافظة القاهرة، تعاملوا في شخص طبيعي- الطفل "شهاب م"- بالبيع والشراء بأن قام المتهمان الأولى والثاني ببيع نجلهما الرضيع- والبالغ من العمر أربعين يومًا إلى زوجين مقابل مبلغ نقدي وقدره مائة ألف جنيه.

وأضاف قرار الإحالة أنهم قاموا بالمساس بحق الطفل- محل البيع- في الحماية من الاتجار في البشر بالتعامل بالبيع.

حملت القضية رقم 6790 لسنة 2021 جنايات الجمالية المقيدة برقم 1953 لسنة 2021 کلي غرب القاهرة.

بائعة متجولة يقران عرض طفلهما للبيع 100 ألف جنيه الجمالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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