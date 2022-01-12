سفير شباب اليمن: على المجتمع الدولى التدخل سريعًا لإعادة الإعمار

قدم طارق النعمان، سفير شباب اليمن في المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية، الشكر لمصر على تنظيم منتدى شباب العالم بهذا الشكل الرائع.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال سفير شباب اليمن: يوجد 4 ملايين نازح، واليمن يعيش أسوأ ظروفه الاقتصادية، كما يوجد 20 مليون يمني تحت خط الفقر، و223 ألف توفوا خلال 7 سنوات، حيث يحتاج اليمن إلى 30 مليار دولار لتنفيذ إعادة الإعمار، مؤكدًا أنه على المجتمع الدولي التدخل سريعًا في اليمن لإعادة الإعمار.

وأضاف أن مصر تحظى بدور مهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد- 19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.