الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عاطلين بحوزتهما 40 كيلو بانجو بالشرقية

بانجو
بانجو

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين؛ لتورطهما في الإتجار بالمخدرات بمحافظة الشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام عاطلان، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما بندقية آلية، وعدد من الطلقات لذات العيار، و40 كيلو جرامًا لمخدر البانجو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

مكافحة المخدرات الاتجار عاطلين ضبط وزارة الداخلية محافظة الشرقية

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وائل لطفي

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