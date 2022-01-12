الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

تعدٍ على الأراضي
تعدٍ على الأراضي الزراعية

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، إنه تم إزالة 17 حالة تعدٍ على مساحة 13 قيراطاً بدائرة مركز ناصر، لافتًا إلى استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف صورها وأشكالها سواء المتعلقة بالتعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي، مع تفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على حلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة  المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد

وأكد محافظ بني سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وكذا التصدي لظاهرة التعدى على أراضي الدولة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازي في أكثر من اتجاه، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، مع التركيز على التعديات في المهد، وذلك في إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.

حملات إزالة تعديات بني سويف أملاك الدولة غرفة العمليات مركز ناصر

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وائل لطفي

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