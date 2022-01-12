ضوابط السعودية لموسم العمرة الجاري

بعد توقف دام عامين نتيجة لداعيات فيروس كورونا ومتحوراته أعلنت المملكة العربية السعودية فتح باب العمرة المصريين، لذلك يتابع اغلب المصريين مما لديهم رغبة في السفر بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة معرفة الشروط والضوابط المقرر ان يلتزم بها المعتمرين المصريين علي موقع البحث الاجتماعي "جوجل "عن موعد سفر المصريين للعمرة.

تعرف علي ضوابط المملكة لموسم العمرة الجاري

وذلك بعد ان المملكة العربية السعودية قبل ايام عدد من الضوابط الجديدة الخاصة بموسم العمرة للعام الجاري

وتتناول الدستور خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بسفر المعتمرين للمملكة العربية السعودية

أهم الضوابط التي تم اعتمادها وذلك قبل بدء سفر المعتمرين المصريين للسفر الاراضي المقدسة لاداء فريضة العمرة

وأكدت المملكة أن أحدث الشروط الخاصة بدخول المعتمرين لأراضيها لأداء فريضة العمرة والتي اعتمدتها إدارة شؤون العمرة التابعة لوزارة الحج السعودية تتضمن شرطا واحدا وهو ضرورة أن يخضع القادمين للحجر المؤسسي في المملكة لمدة ٥ ايام فقط دون اللجوء الي اي دولة اخرى" ثالثة " وهذا الشرط ينطبق على المقيمين وغير المقيمين، كذلك أصحاب التأشيرات السياحيةً والزيارات.



تعرف علي ضوابط المملكة لموسم العمرة الجاري

في الوقت نفسةً تستعد الشركات السياحيةً العاملة بالسياحة الدينية " الحج والعمرة " لسفر اولي الافواج السياحية مطلع الشهر المقبل وتحديد كل ٣ فبراير.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية فتح باب العمرة للعالم الإسلامي مع بعض التحفظات والشروط الخاصة بالإجراءات الاحترازية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد بين المعتمرين والحفاظ على الصحة العامة.

وأكدت المملكة أن فكرة إلغاء موسم العمرة أصبح غير وارد خاصة وان المملكة اتخذت كافة التدابير التي تحمي بها زوارها بصورة بسيطة حتى لا يكون هناك اي عائق علي الرواد من المعتمرين يمنعهم من أداء الفريضة.

وكانت وزارة السياحةً انه من المقرر بدء سفر المعتمرين ابتداء من أول رجب الموافق ٣ فبراير حيث تنظم مصر رحلات العمرة خلال شهري رجب وشعبان ورمضان قبل نهاية موسم العمرة على أن تبدأ المملكة في استعدادها لبدء موسم الحج مبكرا لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية.