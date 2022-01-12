غسل الشعر وتمشيطه.. أخطاء عليكِ تجنبها في روتين الشعر اليومي

تقع الفتيات في عدة أخطاء عند الاهتمام بصحة شعرهن، تؤدي إلى تدميره بشكل كامل، لذا من المهم الوقوف على بعض الأخطاء لعدم تكرارها للحصول على شعر صحي، وفقًا لموقع BRIGHT SIDE.

غسل الشعر بطريقة خاطئة

غسل شعرك خلال الاستحمام أمرًا مريحًا، لكن غسله بالشامبو وأنتِ رأسك مقلوبة، يمكن أن يوفر في الواقع المزيد من الفوائد، خاصة في حالة الشعر الطويل، إذا كانت بشرتك حساسة ومعرضة لحب الشباب، فإن شطف شعرك رأسًا على عقب يمكن أن يساعد في منع التشققات، لأنه يمنع منتجات العناية بالشعر والزيوت من شعرك من الوصول إلى رقبتك وظهرك وتهيج بشرتك.

ترك بلسم الشعر فترة طويلة

يعد وضع بلسم الشعر خطوة أساسية في الروتين الخاص بالعناية، لأنه يحمي بشرة شعرك ويجعل خصلات شعرك أكثر نعومة وأسهل في فك تشابكها، ولكن عندما يتعلق الأمر بتركه على شعرك، فالقليل هو الأكثر، فيمكن أن يؤدي وضع بلسم الشعر لفترة طويلة إلى إجهاد خصلات شعرك وجعلها تبدو دهنية، حيث إن ترك البلسم على شعرك لمدة لا تزيد عن 3 دقائق يكفي فقط لجني كل فوائده.

تغيير الشامبو الخاص بك

عندما تجد أخيرًا الشامبو الذي يفعل العجائب لشعرك، فمن المغري استخدامه طوال الوقت لكن شعرك في الواقع يعتاد على نفس المنتجات بمرور الوقت، وفي النهاية لا يعطي النتيجة التي ترغب بها، لذا عليكي تغيير نوعية الشامبو من حين لآخر وقومي بتبديله وفقًا للطقس وجودة المياه والطريقة التي يشعر بها شعرك.

لف الشعر وهو لازال مبلل

عند خروجك للتو من الحمام، وشعرك مبلل، ووضعه على شكل ذيل حصان أو كعكة تبدو طريقة مريحة لإبعاد شعرك عن وجهك، لكن هذه العادة التي تبدو غير ضارة يمكن أن تلحق الضرر فعليًا بخيوطك وتتسبب في تكسرها، نظرًا لأن الشعر يكون أكثر ضعفًا عندما يكون مبللاً ، فإن الضغط الزائد عليه يمكن أن يضعفه ويؤدي إلى التقصف.

عدم تمشيط الشعر قبل غسله

نحن جميعًا على دراية بالشعور المزعج بالشعر المبلل المعقود الذي يصعب فك تشابكه، لكن بدلًا من تمشيط شعرك بعد غسله قومي بتنظيفه بالفرشاة قبل الاستحمام، يمكن أن يساعد ذلك في منع العقد والحفاظ على خيوطك خالية من التشابك لفترة أطول.