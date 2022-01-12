ضبط 15 مركبة مخالفة في حملات مرورية بشوارع الغربية

شنت إدارة مرور الغربية، اليوم الأربعاء، حملة لضبط مركبات التوك توك، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، لإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

شنت الإدارة العامة لمرور الغربية حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك المخالفة بمدينة طنطا، وتم ضبط 15 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.