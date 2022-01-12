الولايات المتحدة تُخطط مع حلفائها فى أوروبا لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

اتفقت الولايات المتحدة مع حلفائها في أوروبا على إعداد حزمة من العقوبات "المؤلمة للغاية" ضد روسيا إذا شنت مزيدًا من التصعيد العسكري.

وجاء ذلك، وفقًا ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، في تصريح وكيلة الوزارة للشئون السياسية فيكتوريا نولاند في إفادة صحفية.

وقالت نولاند: "نحن واثقون جدًا من المشاورات التي أجريناها مع حلفائنا وشركائنا.. لقد عملنا على هذا الأمر لمدة شهرين ونصف تقريبًا على كل المستويات".

وأفادت بأن الولايات المتحدة وأوروبا لديهما فهم مشترك لنوع الإجراءات المالية المكثفة التي سيتعين عليهم اتخاذها ضد روسيا، لافتة إلى أن الجانبين ناقشا أيضًا قيود التصدير، والتي "سيكون لها تأثير قوي على روسيا".

وقالت نولاند أيضًا إنه يمكن فرض عقوبات على روسيا وفقًا للسيناريو الذي تم وضعه بالفعل، مضيفة أن واشنطن قد تتخذ مجموعة واحدة من الإجراءات، وقد تتخذ أوروبا وحلفاء آخرون خطوات موازية، ليست نفس إجراءات واشنطن تمامًا، ولكن وقعها قوي أيضًا لروسيا.

ولفتت إلى أن واشنطن "واثقة من أننا نجتمع حول صفقة شديدة للغاية، لكننا لا نريد أن نستخدمها كما تعلم".

وصرحت الولايات المتحدة مرارًا أنها تتفق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا على عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا في حالة المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا.

يذكر أن قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنتونوف، إن موسكو أكدت استعدادها لمناقشة مقترحات الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة بشكل موضوعي، وتعتقد أنها بحاجة إلى تبنيها في أقرب وقت ممكن من أجل استقرار الوضع في أوروبا.

وأشار المبعوث الروسي- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الأربعاء- إلى "أننا في حالة مواتية لإجراء مناقشة موضوعية للوثائق الروسية التي يجب اعتمادها في أسرع وقت ممكن من أجل استقرار الوضع في أوروبا".