«سي إن إن» تبرز تأكيد الرئيس السيسي على أهمية ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان دون تمييز

خلال منتدى شباب العالم..

اهتمت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بإبراز كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة محاكاة مجلس حقوق الإنسان ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تضمنت تأكيده على أهمية ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من دون تمييز على مستوى العالم، وأن بلاده "حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكري".

وذكرت الشبكة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن الرئيس السيسي أشار خلال مشاركته في منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ إلى أن مصر نجت من الخراب والدمار الذي استهدف المنطقة العربية، لافتا إلى ما تعانيه الشعوب في كل من ليبيا وسوريا واليمن والصومال والعراق.

وأوضحت أن السيسي أكد في هذا الصدد أن من عمل على هدم هذه الدول لم يلتفت إلى أن "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو حق من حقوق الإنسان"، كما شدد على ضرورة أن ينتبه الشباب في أي دولة بالعالم وأن يكون لديهم العقلية النقدية لما يتم طرحه، بحيث يستمعون ويرون ثم يقررون بعقولهم.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن الرئيس السيسي قوله "التنوع والاختلاف سنة من السنن الكونية، والدولة المصرية حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكري، ومعتقدات نمارسها"، مشيرًا إلى أن مصر لم تسنن التشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز تحت ضغط من احد بل في ضوء "معتقداتنا وأفكارنا التي تؤمن إن التنوع والاختلاف سنة من السنن الكونية".

وأضاف أن "التنوع بين الناس في اللغة واللون والشكل سنة من سنن الكون ولن نستطيع أن نجعل العالم كله يتكلم لغة واحدة ولا شكل واحد ولا أن نجعل مشاربه السياسية مشرب واحد".

ولفتت إلى تساؤل الرئيس السيسي الذي واصل به حديثه قائلا" ألا يعتبر عدم التدخل في شؤون الدول هو حق من حقوق الإنسان، حتى لا نخربها ولا نترك مواطنيها يعانون مثل ما يحدث في كل من ليبيا وسوريا واليمن والصومال والعراق"، مؤكدًا أن مصر التي يبلغ سكانها 100 مليون شخص كانت معرضة لمثل هذا الدمار والخراب، لكنها نجت بفضل القيادة السياسية.