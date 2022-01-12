«شظايا القدر».. جديد الروائية شيرين فكري

صدر حديثا عن دار عابر الثقافية للنشر والتوزيع رواية “شظايا القدر” للكاتبة شيرين فكري، وتعد الرواية هى العمل الروائي الثاني في مشروعها الروائي بعد روايتها "أحلام صهيل الخيول".

قالت الكاتبة الروائية شيرين فكري لـ"الدستور"، إن “الرواية تدور حول القضاء والقدر، وما يفعله بأصابعه الخفية، في حياة اثنين من العشاق، فهنا يلعب القدر دورا محوريا في الرواية، فمثلما صبَّ لعنته علي هؤلاء الأبطال، يصبُ لعنته أيضا علي منْ حولهما بشظايا تقلباته مثل طلقات الرصاص العشوائية أو شظايا الزجاج حينما تتناثر في كل اتجاه”.

وأضافت: "فكان يحركهما كأحجار شطرنج بأصابعه الخفية، بداية من الكره والحقد التي حدثت بينهما منذ أزل، حتى مرحلة الحب والهيام، ثم الانتقام والفراق ومن ثم العودة مرة أخرى، حتى تنتهي رحلة القدر معهما بنهاية لم يستوعبها البطل.. أخذ يسأل نفسه "لما كل هذا إن كانت محبوبته لم تكن مقدرة له منذ البداية".



وتابعت: "فالبطل هنا كان شعر للوهة بأن القدر يبعث له الأمل مرة آخري ، حينما ظهرت له حبيبته بعد 15 عاما ، عن طريق أخويهما الصغيرين ، اللذان تعرفا علي بعضهما البعض في حادثة قدرية ، فقد ظل يحارب ويفعل المستحيل لتعرف حبيبته حقيقة الماضي الذي لم يكن لديه يد فيما حدث في يوم المؤامرة " الليلة السوداء “، أملاً في أن يعود كل شئ مثلما كان ، ولكن القدر منْ يحسم هذا.. فللقدر حسابات أخرى”.

شيرين فكري عثمان

كاتبة روائية هاوية وجدت ضالتها في خربشات قلمها.. كما إنها إعلامية مصرية "معدة برامج بإذاعة البرنامج الثقافي، الإذاعة المصرية.

** تعدُ رواية " شظايا القدر " هي العمل الثالث التي تشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2202 في دورته الحالية ال 53 عن دار عابر للنشر والتوزيع.. بعد صدور روايتها " أحلام صهيل الخيول" في العام الماضي 2021، كما صدر مجموعتها القصصية الأولي " لحظة سكون" الصادرة عن نفس الدار في عام 2020.. كما صدر لها قصة " لغة الخيول" ضمن مجموعة قصصية تحت عنوان " خيالات الظل " الفائزة في مسابقة دار المعرفة للنشر والتوزيع في يونيو لعام 2018 على مستوى الوطن العربي، ونشرت في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2019.