الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس ولاية أمهرة: سنقضي على تيجراي

انتهاكات القوات الأثيوبية
انتهاكات القوات الأثيوبية

استمرار للعنف والانتهاكات التي ترتكبها القوات الأثيوبية ضد إقليم تيجراي، قال رئيس ولاية أمهرة يلكال كيفالي في تصريحات صادمة انه لابد من القضاء على اقليم تيجراي وقوات جبهة تحرير تيجراي، وفقا لما نقلته صحيفة أديس ستاندرد الأثيوبية.

 تأتي تصريحات كيفالي المتعنتة، رغم الدعوات الأممية والأمريكية لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في أثيوبيا.

وفي وقت سابق، جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الدعوة إلى جميع أطراف النزاع لتسهيل الحركة الحرة والمستدامة للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات إلى تيجراي، بما في ذلك الإمدادات الطبية لعلاج المدنيين المصابين في الهجمات الأخيرة.

مطالبات بوقف الأعمال العدائية في تيجراي

وقال "دوجاريك"- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن الأمين العام جدد دعوته إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، بما في ذلك الغارات الجوية، ودعا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين بما في ذلك الجهات الفاعلة الإنسانية والمباني والمواقع.

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أنها على علم بالتقارير الإعلامية التي أفادت بوقوع غارات جوية، في الجزء الشمالي الغربي من إقليم تيجراي، وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وقال إن المنظمة لم تتمكن من تأكيد هذه التقارير، ولا عدد الضحايا بسبب عدم وجود وسائل اتصالات في المنطقة.

وأشار دوجاريك، إلى البيان الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، مؤخرًا، والذي أعرب فيه عن "قلقه العميق بشأن تأثير الصراع المستمر على المدنيين في إثيوبيا".

 وقال إن الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني قللوا من تحركاتهم في المنطقة الشمالية الغربية من تيجراي في أعقاب الغارات الجوية التي وقعت ليلة الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصًا وإصابة كثيرين آخرين.

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وائل لطفي

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