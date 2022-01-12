كيف تتعامل مع مراهق يكذب؟.. الإشارات والنتائج الفعالة

يواجه العديد من الآباء مشكلة الكذب مع أبنائهم، ولا يدرك الكثير منهم كيفية اتباع الحل السليم في مثل هذه المواقف، ومع ذلك قد يصبح الأمر مصدر قلق إذا كان ابنك المراهق يفعل ذلك كثيرًا وتصبح عادة لديه، حيث إنه قد يعتمد المراهق على الكذب للحصول على الأشياء بطريقته الخاصة، ويجب أن ينتبه الأباء لهذا حتى يتم معالجة الأمر بشكل سريع.

وفقا لموقع “ momjunction” نرصد طرق تحديد ما إذا كان ابنك المراهق يكذب وكيفية التعامل معه بشكل استباقي وإيجابي.

- ما هي علامات المراهق الكاذب؟

النفور من النظرة: العلامة الكلاسيكية للكذب هي عدم التواصل بالعين، قد تلاحظ أنه عندما يكذب أبنائك المراهقون، فإنهم ينظرون بعيدًا عنك أو يستمرون في النظر نحو الأرض.

عدم التحكم في لغة جسدهم: في حين أنه قد يكون من السهل التحكم في الكلمات التي تخرج من الفم، لا يستطيع الأطفال دائمًا التحكم في لغة جسدهم.

تعابير الوجه: لا يمكن إخفاء التعبيرات الدقيقة، مثل وميض مفاجئ من الذنب أو الخوف في وجوههم، عندما يكذبون.

نغمة الصوت: يعد التحدث بصوت عالٍ سلوكًا كلاسيكيًا آخر للمراهق الكاذب، قد تلاحظ أن أطفالك يستخدمون صوتًا مرتفعًا أو حادًا بشكل غير عادي في كل مرة يكذبون فيها.

- كيف تتعامل مع مراهق كاذب؟

نهج الهدوء: جرب نهجًا أكثر هدوءًا تجاه سلوكيات طفلك المحفوفة بالمخاطر، بما في ذلك الكذب.

التأثير الخارجي: قد تكون هناك أوقات تجد فيها مراهقًا جيدًا ومهذبًا، متورطًا في سلوكيات محفوفة بالمخاطر هنا، قد تفكر في التأثيرات الخارجية، مثل الأصدقاء أو الأشخاص الذين قد يقضي ابنك المراهق وقتًا طويلاً معهم مؤخرًا.

تقوية العلاقة: الأبوة والأمومة تتضمن إقامة علاقة صادقة مع أبنائك المراهقين لجعلهم مرتاحين بما يكفي لمشاركة سعادتهم ومخاوفهم معك.