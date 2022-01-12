الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تتعامل مع مراهق يكذب؟.. الإشارات والنتائج الفعالة

كيف تتعامل مع مراهق
كيف تتعامل مع مراهق يكذب

يواجه العديد من الآباء مشكلة الكذب مع أبنائهم، ولا يدرك الكثير منهم كيفية اتباع الحل السليم في مثل هذه المواقف، ومع ذلك قد يصبح الأمر مصدر قلق إذا كان ابنك المراهق يفعل ذلك كثيرًا وتصبح عادة لديه، حيث إنه قد يعتمد المراهق على الكذب للحصول على الأشياء بطريقته الخاصة، ويجب أن ينتبه الأباء لهذا حتى يتم معالجة الأمر بشكل سريع.

وفقا لموقع “ momjunction” نرصد طرق تحديد ما إذا كان ابنك المراهق يكذب وكيفية التعامل معه بشكل استباقي وإيجابي.

 - ما هي علامات المراهق الكاذب؟

النفور من النظرة: العلامة الكلاسيكية للكذب هي عدم التواصل بالعين، قد تلاحظ أنه عندما يكذب أبنائك المراهقون، فإنهم ينظرون بعيدًا عنك أو يستمرون في النظر نحو الأرض.

عدم التحكم في لغة جسدهم: في حين أنه قد يكون من السهل التحكم في الكلمات التي تخرج من الفم، لا يستطيع الأطفال دائمًا التحكم في لغة جسدهم. 

تعابير الوجه: لا يمكن إخفاء التعبيرات الدقيقة، مثل وميض مفاجئ من الذنب أو الخوف في وجوههم، عندما يكذبون. 

نغمة الصوت: يعد التحدث بصوت عالٍ سلوكًا كلاسيكيًا آخر للمراهق الكاذب، قد تلاحظ أن أطفالك يستخدمون صوتًا مرتفعًا أو حادًا بشكل غير عادي في كل مرة يكذبون فيها.

 - كيف تتعامل مع مراهق كاذب؟

نهج الهدوء: جرب نهجًا أكثر هدوءًا تجاه سلوكيات طفلك المحفوفة بالمخاطر، بما في ذلك الكذب.

التأثير الخارجي: قد تكون هناك أوقات تجد فيها مراهقًا جيدًا ومهذبًا، متورطًا في سلوكيات محفوفة بالمخاطر هنا، قد تفكر في التأثيرات الخارجية، مثل الأصدقاء أو الأشخاص الذين قد يقضي ابنك المراهق وقتًا طويلاً معهم مؤخرًا. 

تقوية العلاقة: الأبوة والأمومة تتضمن إقامة علاقة صادقة مع أبنائك المراهقين لجعلهم مرتاحين بما يكفي لمشاركة سعادتهم ومخاوفهم معك.

علامات المراهق الكاذب الشعور بالحاجة إلى الحرية هذه الحالات يعتمد المراهق على الكذب ابنك المراهق

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

الحكومة تكشف حقيقة الأسعار المتداولة لـ برامج العمرة للموسم الحالي

بالمستندات.. قرار إحالة المتهمين في قضية «رشوة وزارة الصحة»

«صقيع».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

للشباب حتى 40 سنة.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل لأصحاب المؤهلات

تسجيل 10 آلاف مشاركة «أونلاين» في منتدى شباب العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل على صفيح ساخن بسبب أعمال التجريف فى «النقب»

صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلى يتخذ إجراءات جديدة للحفاظ على جاهزيته

إسرائيل تمنح مواطنيها جرعة اللقاح الرابعة رغم تحذير الاتحاد الأوروبى منها