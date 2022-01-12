الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خضوع المتهم بدهس 5 أشخاص بسيارته للطب الشرعى

حادث دهس
حادث دهس

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، خضوع  الشاب المتهم بدهس 5 أشخاص بسيارته في شارع جسر السويس، إلى الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، وبيان ما إذا كان المتهم تحت تأثير المخدرات أثناء قيادة سيارته وقت الحادث من عدمه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا بوقوع حادث دهس في شارع جسر السويس بالقرب من منطقة التجنيد بدائرة قسم شرطة النزهة.

بالانتقال والفحص تبين دهس شاب لـ5 مواطنين بسيارته "الكابورليه"؛ ما أسفر عن مصرع شخص يدعى "فتحي خلف محمد أحمد"، 65 سنة، وإصابة 4 آخرين بينهم قائد السيارة.

وتم نقلهم إلى مستشفى البكري في حالة حرجة، ونقل جثة المتوفى إلى مستشفى هليوبوليس تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري وصرحت بالدفن.

كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والاستعلام عن حالة المصابين والمتهم، وانتداب لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث والسيارة المتسببة في الواقعة.

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