الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

2074 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى باكستان

باكستان
باكستان

أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان، عن تسجيل 2074 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضا 13 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 28 ألفًا و987 حالة، اليوم الأربعاء.
وارتفعت بذلك حالات الإصابة إلى مليون و309 آلاف و248 حالة، حتى الآن، ومازال إقليم البنجاب، الأكثر تضررًا، فيما يتعلق بعدد حالات الوفاة.
وكانت السلطات الصحية في باكستان قد ذكرت أواخر الشهر الماضي، أنها تتأهب لموجة خامسة محتملة من وباء كورونا، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بـ"أوميكرون".

وقال قيصر ساجد، الأمين العام للرابطة الطبية الباكستانية: "نخشى أن تضرب موجة خامسة من الجائحة البلاد خلال بضعة أسابيع".

وألقى ساجد باللوم في الموجة المحتملة الجديدة على مجموعة من الأمور، تشمل التردد في أخذ اللقاح والانتهاك الجماعي للقيود المتعلقة بمكافحة الوباء، وخاصة ما يتعلق بارتداء الكمامات.

ويُشار إلى أن برنامج التطعيم في باكستان حاليًا يشمل تحصين جميع الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا فما فوق في جميع أنحاء البلاد، فيما فتحت السلطات الصحية في باكستان التسجيل للمواطنين البالغين من 30- 39 عاما لبدء تلقي اللقاح.

وتعمل باكستان على توسيع نطاق الفئات المؤهلة للحصول على جرعات معززة من لقاحات كورونا لتشمل جميع من تزيد أعمارهم على 30 عامًا، في محاولة لتجنب موجة جديدة من الإصابات بسبب المتحور "أوميكرون".

ولفت متحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن مركز القيادة والعمليات الوطني، المسئول عن مواجهة وباء كورونا في باكستان، خفض السن المؤهل للجرعات المعززة ليشمل من تجاوزوا 30 عامًا اعتبارًا من أول يناير.

الوباء مكافحة الوباء حالات الإصابة المركز الوطني للقيادة باكستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

آخر تطورات إصابة أكرم توفيق مع منتخب مصر

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 12-1-2022

النشرة المرورية.. تعرف على حركة السيارات في شوارع القاهرة والجيزة

وزراء التعدين العرب يؤيدون مقترح مصر بشأن «الطاقة النظيفة»

أول تحرك من النيابة فى واقعة التعدى على مريض داخل مركز طبى

المحكمة الإدارية: لا يجوز للطبيب سوى تخدير حالة واحدة بغرفة العمليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل على صفيح ساخن بسبب أعمال التجريف فى «النقب»

صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلى يتخذ إجراءات جديدة للحفاظ على جاهزيته

إسرائيل تمنح مواطنيها جرعة اللقاح الرابعة رغم تحذير الاتحاد الأوروبى منها