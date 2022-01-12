2074 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى باكستان

أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان، عن تسجيل 2074 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضا 13 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 28 ألفًا و987 حالة، اليوم الأربعاء.

وارتفعت بذلك حالات الإصابة إلى مليون و309 آلاف و248 حالة، حتى الآن، ومازال إقليم البنجاب، الأكثر تضررًا، فيما يتعلق بعدد حالات الوفاة.

وكانت السلطات الصحية في باكستان قد ذكرت أواخر الشهر الماضي، أنها تتأهب لموجة خامسة محتملة من وباء كورونا، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بـ"أوميكرون".

وقال قيصر ساجد، الأمين العام للرابطة الطبية الباكستانية: "نخشى أن تضرب موجة خامسة من الجائحة البلاد خلال بضعة أسابيع".

وألقى ساجد باللوم في الموجة المحتملة الجديدة على مجموعة من الأمور، تشمل التردد في أخذ اللقاح والانتهاك الجماعي للقيود المتعلقة بمكافحة الوباء، وخاصة ما يتعلق بارتداء الكمامات.

ويُشار إلى أن برنامج التطعيم في باكستان حاليًا يشمل تحصين جميع الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا فما فوق في جميع أنحاء البلاد، فيما فتحت السلطات الصحية في باكستان التسجيل للمواطنين البالغين من 30- 39 عاما لبدء تلقي اللقاح.

وتعمل باكستان على توسيع نطاق الفئات المؤهلة للحصول على جرعات معززة من لقاحات كورونا لتشمل جميع من تزيد أعمارهم على 30 عامًا، في محاولة لتجنب موجة جديدة من الإصابات بسبب المتحور "أوميكرون".

ولفت متحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن مركز القيادة والعمليات الوطني، المسئول عن مواجهة وباء كورونا في باكستان، خفض السن المؤهل للجرعات المعززة ليشمل من تجاوزوا 30 عامًا اعتبارًا من أول يناير.