عضو البرنامج الرئاسي الإفريقي: منتدى الشباب يضم أجندة متنوعة ومشاريع رائعة

قال عبد المؤمن إمام من نيجيريا وأحد حضور منتدى شباب العالم، إنه يستمتع كثيرًا بالجلسات هنا فهي تناقش موضوعات مهمة، وأن الشباب حريصين على حضور الجلسات وورش العمل والمناقشة مع بعضهم البعض على أرض السلام، فمصر تحتضن شباب العالم على أرضها برغم من جائحة كورونا لكنها تؤمن أن الشباب لديهم أفكار وأنهم يريدون من يسمعهم وسطور فكرهم، فا انا تخرجت أيضا من البرنامج الرئاسي الإفريقي لتأهيل الشباب للقيادة ولم أرى مثلما رأيت في مصر من اهتمام بالشباب الإفريقي وحرص مصر على التقارب مع أشقائها.

وأضاف:"منتدى شباب العالم منصة تمنحنا فرص للتحدث عن جوانب كثيرة وموضوعات متنوعة خصوصًا أن لدينا قضايا رئيسية وهي جائحة كورونا و التغيرات المناخية وأيضًا

التحول الرقمي خصوصًا أن عملية في مجال التكنولوجيا لذلك أجد أن مناقشة مثل هذه الموضوعات مهمة.

وتابع: "حضرت جلسة المناخ ووجدت أن جميع الشباب من الجنسيات المختلفة حريصين على حضور هذه الجلسة لأن قضية المناخ تقلق العالم كله، والجميل في الموضوع أن المنتدى يضم أيضًا كوكبة من الملهمين و المسرح الذي يضم عروض متنوعة لجنسيات مختلفة".

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022. ويٌعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وقد أعلنت إدارة المنتدى عن بدء وصول الوفود المشاركة في المنتدى الجمعة 7 يناير الجاري إلى مدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركين الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتي، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.