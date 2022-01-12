سجل 5,800 جنيه.. أسعار الأرز للجملة اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الأرز في السوق المحلية لدى التاجر والمستهلك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-1-2022، حيث ثبتت أسعار الأرز الشعير، وأيضًا أسعار الأرز الأبيض، حيث ثبت سعر الأرز الأبيض الرفيع كسر 5% و سعر طن الأرز الأبيض عريض كسر 3% عند نفس القيمة الشرائية دون تغيير، كما سجلت أسعار الأرز الشعير استقرارًا اليوم.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية تباينًا، خلال الجلسة الصباحية لبداية التداولات.

سجلت أسعار الأرز الشعير"عريض الحبة" اليوم ثباتًا في الطن بالأسواق المحلية، ليسجل سعر الطن 5,800 جنيه.

كما استقرت أيضًا أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 5,500 جنيه، واستقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، ليصل سعر الطن إلى 9,200 جنيه، بينما ثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، ليبلغ سعر الطن 8,000 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك

وبلغ سعر كيلو أرز نحو 13.95 جنيهًا، كما سجل سعر أرز مصري 14.70 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو أرز15.45 جنيهًا.

أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة

تباينت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال الجلسة الصباحية لتداولات اليوم في بورصة شيكاغو التجارية، حيث هبط عقد يناير ليصل إلى 14.050 دولارًا للقنطار بمقدار تراجع 0.320 دولارًا أي بنسبة انخفاض 2.23%. "وقت نشر هذا الخبر".

كما ارتفع عقد مارس، بمقدار 0.070 دولارًا، ليسجل 14.325 دولارًا للقنطار بنسبة 0.49%.

كان قد كشف مجدي الوليلي، نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات عن أنه تم الاتفاق بين عدد من مضارب الأرز ووزارة التموين على توريد 240 ألف طن لصالح البطاقات التموينية لمدة 8 أشهر.

وأوضح، في بيان سابق، أن الكميات المقرر توريدها تسجل نحو 30 ألف طن أرز، حيث تتضمن 12 ألف طن شهريا من القطاع العام، و18 ألف طن من القطاع الخاص شهريًا لمدة 8 أشهر، بسعر 7.5 ألف جنيه للطن.

وأشار "الوليلي" إلى أن ذلك السعر يعتبر مخاطرة ومجازفة، لذلك لم يكن هناك إقبال من شركات كثيرة على التعاقد، خاصة أن سعر 7.5 ألف جنيه مقارنة بسعر الشعير، من الممكن ألا يغطي التكلفة، منوها بأنه حتى هذه اللحظة يقوم الصناع بدراسة الأمر، ولكن لا توجد قرارات نهائية بالإسناد.



ولفت إلى أن أسعار الأرز الشعير الرفيع يسجل نحو 4700 إلى 4800 جنيه للطن، والعريض يسجل 5 آلاف جنيه للطن، منوهًا إلى أن سعر الأرز الأبيض يرتبط بحجم العرض والطلب وتوفير السيولة وطريقة البيع ونسبة الكسر.