الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. وصول قوافل «حياة كريمة» الطبية لجنوب البحر الأحمر

قافله طبية
قافله طبية

تنطلق اليوم الأربعاء أولى القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقري مرسى حميرة ورأس حدربة التابعة للإدارة الصحية بشلاتين جنوب البحر الأحمر، والتي من المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء وغدًا الخميس. 

وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن خريطة القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" خلال شهر يناير الجاري، والتي من المقرر أن تنطلق اليوم بقريتى مرسى حميرة ورأس حدربة جنوب محافظة البحر الأحمر.

وكشفت الخطة عن استمرار الكشف الطبى عن أهالي منطقة مرسى حميرة وأدلديت بالشلاتين اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، ثم تنتقل القافلة العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" إلى مدينة حلايب لتستمر يومي 14 و15 يناير بها للكشف على المواطنين وصرف العلاج لهم مجانًا.

ومن حلايب تنتقل القافلة إلى قرية أبو رماد أيضا بمدينة حلايب لمدة يومين 16 و17 يناير، ثم إلى مدينة مرسى علم للكشف على مواطني قرى الشيخ الشاذلي برنيس وحماية يومي 18 و19 يناير، وصرف العلاج مجانًا وكذلك التحويل على المستشفيات إذا لزم الأمر.

وتنتقل بعد ذلك القوافل العلاجية إلى مركز صحة الأسرة بمرسي علم لتقضي يومين بها 20 و21 يناير، ثم إلى مدينة القصير، حيث يجري الكشف على أهالي قرية الحمروين يومي 22 و23 يناير، ثم مدينة سفاجا يجري الكشف على أهالي قرى أم الحويطات والنصر يومي 24 و25 يناير. 

وتتوجه القوافل أخيرًا إلى مدينة رأس غارب شمالًا، حيث يتم الكشف الطبي على أهالي قرى الزعفرانة وعرب عايش يومي 26 و27 يناير الجاري، حيث يتم الكشف وصرف العلاج مجانًا للمواطنين، وتنطلق القوافل ضمن مبادرة حياة كريمة.

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