12 قتيلا فى انهيارات أرضية بولاية ميناس غيرايس البرازيلية

أسفرت انهيارات أرضية عن مقتل 12 شخصا على الأقل في ولاية ميناس غيرايس في البرازيل، والتي تشهد هطولا غزيرا للأمطار، فيما تراقب السلطات السدود التي قد تنفجر بسبب المياه.

وعثرت فرق الإطفاء في الولاية الواقعة جنوب شرق البرازيل على خمسة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلان، مدفونين على جانب تل قرب عاصمة الولاية، بيلو هوريزونتي.

وفي مدينة ساو غونزالو دو ريو ابايشو، لقيت فتاة عمرها 10 سنوات مصرعها عندما انهار جدار في غرفة نومها أثناء نومها، وفقا لبيان من الدفاع المدني في الولاية.

ووقعت 3 وفيات أخرى في مدينة كاراتينغا ومدينة ارفاليا، ولقي شخص عمره 20 عاما مصرعه عندما تسبب انهيار أرضي في تدمير حانة.

وكانت الولاية قد سجلت حالتي وفاة أخريين الأحد الماضي.

وذكرت تقارير إخبارية أن 145 مديرية في حالة طوارئ بسبب الفيضان الذي تسبب في نزوح أكثر من 17 ألف شخص.

وشهدت أجزاء من ميناس غيرايس هطول أكثر من 400 مليمتر من الأمطار في أول 10 أيام من العام، وفقا لمعهد الأرصاد في البرازيل.

يتوقع المعهد استمرار هطول الأمطار في الولاية حتى الخميس.

وعلي صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 24382 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونًا و523907 إصابات منذ بداية الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 619981.

ووفقًا لحسابات "رويترز"، فإن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميًا من حيث عدد وفيات "كوفيد-19" بعد الولايات المتحدة وروسيا.