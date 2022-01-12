الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا وعمان تتفقان على تعزيز الروابط الاقتصادية وزيادة الاستثمارات

بريطانيا وعمان
بريطانيا وعمان

اتفقت بريطانيا وعمان على العمل معا عن كثب في سبيل تعزيز الروابط الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مجالات مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، وذلك في أعقاب اجتماع بين سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني الشهر الماضي.
 

وتستثمر الشركات البريطانية في عمان منذ أمد بعيد ومثلت نحو 50 في المئة من الاستثمارات الأجنبية في السلطنة في السنوات القليلة الماضية، وفق ما أعلنت بريطانيا نقلا عن بيانات المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات.
 

وقالت الدولتان إن شراكة استثمارية سيادية، وقعها في لندن أمس  وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون ورئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام المرشدي، ستقود الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة.
 

ولبريطانيا روابط استراتيجية وعسكرية وثيقة مع دول بمنطقة الخليج وتستهدف إبرام اتفاقات تجارية في المنطقة في أعقاب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
 

وخطت خطوة أولى العام الماضي صوب مفاوضات تجارية مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم عمان والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين.

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وائل لطفي

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