«جوتيريش»: شعب أفغانستان يواجه واحدة من أسرع الأزمات الإنسانية نموا بالعالم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن شعب أفغانستان يواجه واحدة من أسرع الأزمات الإنسانية نموًا في العالم.

وأضاف "جوتيريش" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "اليوم، قدمنا خطتنا لمساعدة 22 مليون شخص في البلاد، وهناك 7ر5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة خارج حدودها، أحث قادة العالم على اتخاذ إجراءات وتمويل جهودنا".

كان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية أعلن أن قيمة المساعدات التي سوف تخصصها الأمم المتحدة لأفغانستان واللاجئين الأفغان في الدول المجاورة تصل إلى 1ر5 مليار دولار على الأقل خلال العام الجاري.

وذكر المكتب في جنيف أن هذا هو أكبر نداء لجمع المساعدات الانسانية تطلقه الأمم المتحدة لصالح بلد واحد على الإطلاق.

وأضاف المكتب أنه "بدون الدعم، فإن عشرات الآلاف من الأطفال يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية لأن معظم الخدمات الصحية الأساسية قد انهارت".

و على صعيد آخر ، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن "قلقه العميق" إزاء العملية الأخيرة لإطلاق الصاروخ التي نفذتها كوريا الشمالية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي له، إن "الأمين العام يعبر عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة، ويجدد دعوته لقيادة كوريا الشمالية إلى تنفيذ التزاماتها الدولية بشكل تام، وجميع قرارات مجلس الأمن الدولي".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بيونج يانج إلى استئناف المفاوضات مع الدول المعنية بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف المتحدث: "نحن على قناعة بأن العمل الدبلوماسي يعتبر الطريق الوحيد لتحقيق السلام المستقر وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل".

وكان العسكريون في كوريا الجنوبية قد أعلنوا أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ بالستي، صباح الثلاثاء باتجاه بحر اليابان.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من إطلاق صاروخ آخر، قالت بيونغ يانغ إنه صاروخ فرط صوتي.