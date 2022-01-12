الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عبد اللهيان: الإنجازات السلمية للبرنامج النووي الإيراني يمكن أن تتاح لجميع الدول المجاورة

عبد اللهيان
عبد اللهيان

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان أن الإنجازات في المجال النووي التي أحرزتها طهران يمكن أن تستفيد منها الدول المجاورة.

وقال عبد اللهيان في تصريح لوكالة "إرنا" على هامش زيارته إلى قطر: "نعتقد أن الإنجازات السلمية للبرنامج النووي الإيراني يمكن أن تتاح لجميع الدول المجاورة والمسلمة".

وأشار إلى أن طهران ستبقي جيرانها على اطلاع دائم بما يجري في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي​​​.

ولفت إلى أن "بعض الأطراف في المفاوضات تحاول إزعاج جيراننا عن طريق نقل مضمون ما يجري في المفاوضات بشكل خاطئ".

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن زيارته التي أجراها مؤخرًا إلى سلطنة عمان وقطر هدفت إلى طمأنة جيران بلاده، ونقل وجهة نظرها في محادثات فيينا حول برنامجها النووي.

وقال "عبد اللهيان"، في تصريح لوكالة "إرنا" على هامش لقاءاته مع المسؤولين القطريين: "نعتقد أن الإنجازات السلمية للبرنامج النووي الإيراني يمكن أن يستفيد منها جميع الدول المجاورة والمسلمة".

وأضاف: "من الطبيعي أن يحاول بعض المفاوضين في فيينا إثارة قلق جيراننا من خلال نقل ما يجري في المحادثات بشكل خاطئ".

وتابع: "لذلك، فإن أحد أهداف هذه الرحلة الإقليمية هو إخبار جيران إيران برواية طهران عن محادثات فيينا".

من جهة أخرى، أكد أن بلاده لعبت دائمًا دورًا محوريًا وبناء وأساسيًا وإيجابيًا في القضايا الإقليمية، سواء في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي أو في الحوارات الإقليمية.

وعن المحادثات الإقليمية، لفت إلى أن طهران دائمًا ما تبدي استعدادها في هذا الصدد وتقدم الأفكار والحلول للمحادثات التي أدت إلى التعاون في منطقة الخليج.

وشدد على أنه لا ينبغي التفكير في حل المشاكل والأزمات بالقوة والعسكرة والهيمنة.

وأردف قوله: "نحن نؤيد أي مبادرة تساهم في استقرار المنطقة وأمنها وتنميتها"، مشيرًا إلى أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني كان قد قدم نصائح بناءة في هذا الصدد.

 

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وائل لطفي

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