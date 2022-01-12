اليوم.. محاكمة ريم البارودى فى سب ريهام سعيد

تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة الفنانة ريم البارودي بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.



وتتهم أوراق الدعوى رقم ٢١٣١لسنة ٢٠٢١ سب الممثلة ريم البارودي للإعلامية ريهام سعيد في أحد برامج التلفزيونية.

وفي وقت سابق، أكدت ريهام سعيد، أنها رفعت قضية جنح ضد ريم البارودي بتهمة السب والقذف وطعن في الأعراض، مستندة على تسجيل صوتي توجه لها فيه ألفاظ سُباب، مشيرة إلى أن المحامي الخاص بها اعترف بأن صوتها في التسجيل هو الذي تعرضت فيه الإعلامية ريهام سعيد للسب، رافضة أن تكون طريقة الخلاف بينها وبين أي إعلامية أو فنانة يكون بهذا الشكل، ويجب أن يكونوا قدوة للجمهور.