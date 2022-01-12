الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شيرمان تبحث مع ستولتنبيرغ الاجتماع المتوقع لمجلس روسيا – الناتو

الناتو
الناتو

بحثت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج الاجتماع المتوقع لمجلس روسيا – الناتو.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، أشارت السفيرة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث، إلى أن شيرمان و ستولتنبيرج أكدا التمسك بالحوار والدبلوماسية، و دعيا روسيا إلى "خطوات محددة باتجاه و قف التصعيد".

 

 و أطلعت شيرمان الدول الأعضاء في الناتو على نتائج المشاورات الروسية الأمريكية في جنيف حول الاستقرار الاستراتيجي.

 

و من المقرر عقد اجتماع مجلس روسيا – الناتو حول قضايا الأمن الأوروبي، يوم الأربعاء في بروكسل.

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