وكالة الأدوية الأوروبية: نتحرك نحو سيناريو توطين كورونا

قال مسؤول في وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) إنه سيتم "الانتقال بسرعة" إلى سيناريو أقرب إلى توطين فيروس كورونا مع زيادة المناعة لدى السكان.

وقال مسؤول استراتيجية اللقاحات في الوكالة ماركو كافاليري، في إيجاز صحفي: "لا أحد يعرف متى سنصل إلى نهاية النفق، لكننا سنصل إلى هناك. نحن نرى أننا نتحرك نحو سيناريو يصبح فيه سارس-كوف-2 فيروسا مستوطنا".

وأضاف: "لكن لا يمكننا القول إننا قد وصلنا بالفعل إلى هذا الوضع، فكورونا لا يزال يتصرف كفيروس وبائي وظهور أوميكرون يبرز ذلك بوضوح، يجب ألا ننسى أننا ما زلنا في جائحة"، معتبرا أنه "مع زيادة المناعة لدى السكان ومع وجود أوميكرون سيكون هناك الكثير من المناعة الطبيعية، بالإضافة إلى تلك التي يتم الحصول عليها عن طريق التطعيم، سننتقل بسرعة إلى سيناريو أقرب إلى توطين فيروس كورونا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.