الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل 4 أيام بتهمة اقتحام منزل ومحاولة هتك عرض سيدة بالمحلة

الضحية
الضحية

قررت نيابة ثان المحلة حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيق بتهمة اقتحام منزل سيدة ومحاولة هتك عرضها بالقوة ما أسفر عن إصابتها وطفلها الصغير بإصابات بالغة.


تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطاراً من مستشفى المحلة العام بوصول سيدة في نهاية العقد الثالث من عمرها تدعى “فاطمة ع أ” مصابة بإصابات بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد والوجة ويصعب استجوابها.


وبسؤال زوجها اتهم أحد الأشخاص يدعى “م ح ح” ٢٩ سنة عاطل باستغلال غيابه عن المنزل أثناء عمله واقتحم الشقة وأشهر سلاح أبيض في وجه المجني عليها وهددها بالذبح في حالة صراخها ثم صوب السلاح ناحية طفلها الصغير مهدداً بذبحه إذا لم تمتثل له إلا أنها حاولت أن تتماسك حتى لا تعرض ابنها للخطر، وحاولت منعه فقام بالاعتداء عليها بالمطواة التي يحملها وظل يلوح بها في وجهها وجسدها حتى أصابها إلا أنها لم تستسلم حتى عاد زوجها من الخارج وطرق الباب، وفر المتهم هارباً من نافذة الشقة التي تطل على الشارع.


تم تحرير محضر بالواقعة وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وبعرضه على النيابة قررت حبسه ٤ أيام وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها واستدعت زوج المجني عليها لأخذ أقواله في الواقعة.

إصابتها إصابات بالغه حبس عاطل أيام على ذمة التحقيق بتهمة اقتحام منزل سيدة ومحاوله هتك عرضها بالقوة

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