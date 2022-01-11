الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

معلمة الدقهلية: «صوت ولطمت لما شوفت فيديو الرقص منتشر»

جريدة الدستور

قالت آيه يوسف، معلمة الدقهلية، إنها كانت لا تعلم أنه يوجد شخص يقوم بتصويرها أثناء رقصها في الرحلة النيلية، مشيرة إلى أنها سوف تستنجد بالقانون المصري لعقاب هذا الشخص الذي قام بتصويرها "هخليه عبرة".

معملة الدقهلية عن مصور فيديو الرقص: "هخليه عبرة"

وأكدت معلمة الدقهلية، خلال لقائها ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها تلقت الكثير من الاتصالات من أقاربها وزملائها في المدرسة ليخبروها بهذا الفيديو، موضحة: "صوت ولطمت لما شوفت الفيديو على السوشيال ميديا والصحف ".

وأضافت في حديثها أنها معترفة بأن ما قامت به من حركات أثناء الرقص بها نوع من المبالغة ولكن ما قامت به كان بدافع الفرحة فقط.

وذكرت أن والدتها تم نقلها في يوم انتشار الفيديو إلى المستشفى نتيجة زيادة معدل السكر في جسمها نتيجة الزعل الشديد، إضافة إلى أن أبنائها كانوا يسألونها دائماً عن سبب انتشار صورها على التلفزيون والفيس بوك قائلة: "كنت باخدهم في حضني وأعيط لأن مش عندي إجابة".

 

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