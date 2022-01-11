الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«هيئة الدواء» توضح الطريقة الصحيحة لاستخدام جهاز الضغط في المنزل

جهاز الضغط في المنزل
جهاز الضغط في المنزل

أعلنت هيئة الدواء المصرية أنه يجب على مرضى الضغط الذين يتابعون قياس الضغط في المنزل أن يقومون بذلك بالطريقة الصحيحة.

وكشفت هيئة الدواء المصرية أنه يجب أن يقوم المريض بالجلوس لمدة 5 دقائق وإسناد الظهر وكشف الذراع، وإسناد الذراع على مسند أو مخدة ووضع كافة الجهاز فوق ثنية الكوع بحوالي 3 سم و منع الحركة وقت القياس.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنه يجب اتباع تلك الطريقة لقياس مستوى الضغط بطريقة سليمة حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة عند الحاجة لذلك.

وحذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام تركيبات زيادة الوزن التي تحتوي على “الكورتيزون”، أو ما يسمى بالخلطة الشعبية لزيادة الوزن؛ لأن استخدامه يسبب ضعف المناعة، واضطراب الدورة الشهرية عند السيدات، وزيادة حب الشباب وشعر الوجه، كما يؤثر بشكل مضر على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.

وأكدت الهيئة أن هناك عادات دوائية مغلوطة فيما يخص استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة، وأن استخدام تلك التركيبات ينتشر في بعض الأوساط الشعبية البسيطة، خصوصا بالنسبة للفتيات المقبلات على الزواج، على اعتبار أن تلك التركيبات تعالج النحافة، وتجعل الوجه ممتلئا، وتزيد حجم الخدين، وتجعلهما أكثر احمرارا.

وأشارت الهيئة إلى أن الكورتيزون يسبب زيادة الوزن عن طريق تغيير توازن الماء في الجسم، إضافًة لتأثيره على عملية التمثيل الغذائي، وهي الطريقة التي يستخدم ويخزن الجسم من خلالها الدهون، والأحماض الأمينية، والبروتينات، والكربوهيدرات، والجلوكوز.

وأنه يسهم في زيادة الوزن من خلال الآتي: زيادة الشهية، احتباس السوائل، تغيير مكان تخزين الدهون؛ فتزداد الدهون في البطن والوجه والرقبة، وأوضحت أن الوزن ينخفض مرة أخرى عند المريض بمجرد إيقاف تناول الكورتيزون.

وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعاية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام الكورتيزون دون إشراف طبي، وشددت على ضرورة استخدامها في الأغراض العلاجية المصرح بها فقط.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري، وحصوله على دواء آمن وفعال، وذو جودة عالية.

هيئة الدواء المصرية ارتفاع ضغط الدم قياس ضغط الدم بطريقة سليمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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