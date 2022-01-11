الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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شبكة أمريكية: حفل جوائز الأوسكار هذا العام في موعده

جوائز الأوسكار
جوائز الأوسكار

قالت شبكة “إيه.بي.سي” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن حفل توزيع جوائز الأوسكار، التي تمنحها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية، هذا العام سيكون له مقدم لأول مرة منذ 2018 وسيعود مجددا إلى مكانه القديم في مسرح دولبي.
 

وبينما تم تأجيل حفلات توزيع جوائز أخرى بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، قالت (إيه.بي.سي) التابعة لشركة والت ديزني إن الخطط لا تزال قائمة لتنظيم حفل توزيع جوائز الأوسكار، التي تعد أعلى تكريم في مجال السينما، في 27 مارس في لوس انجلوس.
 

وقال كريج إرويتش رئيس محطة (إيه.بي.سي إنترتينمنت) خلال فاعلية نظمتها جمعية نقاد التلفزيون إن حفل الأوسكار هذا العام سيكون له مقدم، دون أن يذكر تفاصيل. 

 

وأضاف مازحا "قد أكون أنا". ومنذ عام 2019، يتم تسليم جوائز الأوسكار من مشاهير دون أن يكون هناك مقدم للحفل.
 

وتراجعت نسب المشاهدة للحفل في السنوات الأخيرة، لتنخفض إلى مستوى قياسي بلغ 10.4 مليون مشاهد في الولايات المتحدة في 2021.
 

وتراجعت أيضا معدلات المشاهدة لحفلات توزيع جوائز أخرى، وقالت (إيه.بي.سي) في بيان إن حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام سيعود مرة أخرى إلى مسرح دولبي في هوليوود.
 

وانتقل الحفل العام الماضي إلى محطة يونيون التاريخية للقطارات في وسط لوس أنجليس مع حضور محدود للمرشحين والضيوف، بسبب جائحة كورونا.
 

وسيتم إعلان الترشيحات لجوائز الأوسكار في الثامن من فبراير.

حفل توزيع جوائز الأوسكار الصور المتحركة الأمريكية مسرح دولبي كوفيد الأوسكار

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وائل لطفي

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