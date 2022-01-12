الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس سيدة أحرقت ابنتها بالنار حتى الموت بالغربية

حبس سيدة
حبس سيدة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مركز طنطا، بمحافظة الغربية، تجديد حبس سيدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيق، لقيامها بسكب بنزين على ابنتها وإشعال النيران بها مما أدى لإصابتها بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة ووفاتها.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول فتاة تدعى" خ س أ " ١٧ عامًا مصابة بحروق شديدة من الدرجة الثالثة، وحالتها سيئة، وتم نقلها لمركز حروق كفر الزيات، وتحرير محضر بالواقعة، وبسؤال شقيق الفتاة اتهم والدتها بالتسبب في إشعال النيران بها بسكب كمية من البنزين عليها وإشعال النار فيها نتيجة حدوث خلاف بينهما، لاعتراض والدتها على زواجها من أحد الشباب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي كلفت مباحث مركز طنطا، بسرعة عمل التحريات حول الواقعة، وتم استدعاء الأم لاستجوابها ونفت التهمة مؤكدة أن نيران البوتاجاز اشتعلت في جسد ابنتها بشكل مفاجيء أثناء وقوفها لإعداد الطعام، وبعد ورود التحريات المبدئية بتسبب الأم في الواقعة للخلافات المشار إليها، أمرت النيابة بحبس الأم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، ثم تلقت النيابة إخطارًا من مركز حروق كفر الزيات بوفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها جراء الواقعة، وبعرض المتهمة على قاضي المعارضات قرر تجديد حبسهما تمهيدًا لإحالتها لمحاكمة عاجلة.

تجديد حبس سيدة أحرقت ابنتها بالنار حتى الموت لخلافات بينهما بالغربية

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