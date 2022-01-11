الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

طلب إحاطة ضد محافظ سوهاج لرفضه إعادة تخصيص أرض نقابة المحامين

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج بطلب إحاطة ضد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن رفض محافظة سوهاج إعادة تخصيص أو تأجير الأرض التى كانت قد خصصتها المحافظة سابقا لنقابة المحامين الفرعية بسوهاج والتى تقع بشارع “أسيوط - سوهاج” الرئيسي.

كانت محافظة سوهاج اتخذت قرارًا بتخصيص قطعة أرض في يناير 1991 بمدينة سوهاج لمدة 30 سنة لتكون مقرًا للنقابة الفرعية للمحامين بمحافظة سوهاج وانتهت مدة التخصيص وفقا للقرار في يناير 2021 وتفاجئ أعضاء النقابة ومحامي المحافظة بأتجاه محافظ الإقليم نحو اتخاذ خطوات وإجراءات لطرد المحامين من مقر النقابة الذي يخدم عشرات الآلاف من المحامين وأسرهم

ووفقًا لطلب الإحاطة، فإن الأرض التى كانت مخصصة منذ 30 عامًا أقيمت عليها المبني الإداري للنقابة وعدة أنشطة خدمية أخرى، وتعد نقابة المحامين بسوهاج إحدي النقابات المهنية الوطنية الهامة التى تقوم بعملها في خدمة المحامين وأسرهم بسوهاج الأمر الذى يؤكد غرابة قرار المحافظة وعدم دراسته ويترتب على تنفيذه طرد المحامين من نقابتهم والتى تعد واحدة من أقدم وأعرق النقابات المهنية بسوهاج والتى تضم أكبر عدد فى عضوية جمعيتها العامة .

وأكد النائب مصطفى سالم، أن اتجاه المحافظة لوقف عمل النقابة سيكون قرارًا جانبه الصواب ويحتاج إلى إعادة دراسة وتقدير للموقف وأنه سوف يستمر فى متابعة الأمر حتى يحصل المحامين على حقوقهم وتظل نقابة المحامين بسوهاج منارة للجميع وأحد النقابات التى يفخر بها كل سوهاجى.

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محافظة سوهاج الخطة والموازنة طلب إحاطة محمود شعراوي لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم المحاماة النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة نقابة المحامين الفرعية د اللواء محمود شعراوى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وكيل لجنة الخطة أعضاء النقابة المحامي نقابات النائب نقابة المحامين اسيوط

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