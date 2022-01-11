«الإياتا» يكشف في أحدث تقرير له وضع الشحن الجوي حاليا

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» أحدث تقرير له اليوم حول وضع أسواق الشحن الجوي العالمية، حيث تظهر نموًا أبطأ في نوفمبر2021. نتيجة لتأثير اضطرابات التوريد والقيود المفروضة على القدرة على الطلب، على الرغم من أن الظروف الاقتصادية ظلت مواتية للقطاع.

وأضاف الاتحاد في بيان له أن المقارنات بين النتائج الشهرية 2021 و2020 مشوهة بالتأثير الاستثنائي لكورونا ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن جميع المقارنات أدناه تعود إلى نوفمبر 2019 واتبعت نمط طلب عادي.

وقال «ويلي والش» المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: «انخفض نمو الشحن الجوي إلى النصف في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، حيث أشارت جميع المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار الطلب القوى، لكن ضغوط نقص العمالة والقيود عبر النظام اللوجستي أدت بشكل غير متوقع إلى ضياع فرص النمو، ولم يتمكن المصنعون، على سبيل المثال، من إيصال السلع الحيوية إلى حيث تكون هناك حاجة إليها، بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية».

وأضاف: «يجب على الحكومات التحرك بسرعة لتخفيف الضغط على سلاسل التوريد العالمية قبل أن يؤثر ذلك بشكل دائم على شكل التعافي الاقتصادي».

واشار إلى أن التقرير كشف ما يلي