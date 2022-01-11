توقعات بانخفاض معدل الفقر الإقليمى بالمنطقة العربية خلال 2022 و2023

توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا"، أن عامي 2022 و2023 تتسم بطابع ايجابي في معظم الدول العربية، ما يشير إلى أن معدل الفقر الإقليمي سينخفض إلى 26.67% و26.23% خلال عامي 2022 و2023، على التوالي.

واضافت الإسكوا، أنه يرجح أن تنخفض معدل الفقر إلى 17.4% و17.1% في البلدان العربية المتوسطة الدخل، وإلى 40.65% و40.16% على التوالي في أقل البلدان العربية نموًا.

وفي البلدان العربية المتضررة من النزاعات، يتوقع أن يرتفع معدل الفقر من 36.16% إلى 36.46% على التوالي، ويعزي هذا الارتفاع إلى الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، حيث يتوقع أن يصل معدل الفقر الى 65.53% في عام 2022، قبل أن ينكفئ إلى 64.62% في عام 2023، وأن هذه الدولة هي البلد العربي الوحيد الذي يتوقع أن يرتفع فيه معدل الفقر بين عامي 2021 و2022.

ولفت التقرير إلى أنه حسب خطوط الفقر الوطنية، استمرت معدلات الفقر في الارتفاع خلال عام 2021 في مختلف ارجاء المنطقة العربية، وقد بلغت نسبة الفقراء في هذه المنطقة 26.94% من السكان، في ظل تفاقم ازمة كورونا واوجه القصور في اقتصادات دول عدة بما فيها لبنان وسوريا وبدرجة أقل السودان واليمن.

ومع ذلك تتباين مستويات الفقر واتجاهاته بشكل جوهري بين مختلف البلدان، ففي البلدان المتوسطة الدخل، ركد الفقر في عام 2021 عند عتبة 18.4% وفي اقل البلدان نموًا انخفض معدل الفقر من 50.83% في عام 2020 إلى 40.89% في عام 2021، كما قفز بشكل ملحوظ في البلدان المتضررة من النزاعات من 23.34% إلى 36.16% على التوالي.

وانضم لبنان إلى البلدان التي ترزح تحت الفقر، حيث ارتفع معدل الفقر فيه من 28.91% في عام 2020 إلى 73.04% في عام 2021، والجمهورية العربية السورية، حيث ارتفع معدل الفقر فيها من 11.03% إلى 63.24% على التوالي، وفي الطرف المقابل من المشهد، شهدت الجزائر انخفاضًا في معدل الفقر من 6.12% إلى 3.26%، والمغرب من 7.43% إلى 2.65%، والعراق من 14.4% إلى 12.43% على التوالي.

وتدل هذه الأنماط السابق ذكرهما أن مجموعات البلدان المختارة شهدت المزيد من التباعد في الفترة 2020-2021 فيما يتعلق بالحرمان من الداخل.