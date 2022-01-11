الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعامل لاتهامه بقتل شخص وإحراز سلاح نارى بسوهاج

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، الثلاثاء، عاملًا بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل شخص وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو من عام 2020 بدائرة مركز طهطا، عندما وجهت النيابة للمدعو ك . أ، 61 سنة عامل، تهمة القتل العمد للمجنى عليه (ر. أ)، بأن أطلق صوبه أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وتهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج عامل السجن المؤبد قتل سلاح نارى

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