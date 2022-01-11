نحو عالم آمن.. «منتدى الشباب» يناقش قضايا المرأة فى ظل الجائحة

ضمن الفعاليات الرئيسية لليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، عُقدت اليوم جلسة "نحو عالم آمن وشامل للمرأة"، وشارك في الجلسة نخبة من المتحدثين مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وفريدريكا ماير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وشيترا أواستي، مؤسس منظمة ريت غير الربحية، والدكتورة يمنى عبدالرحمن، الأستاذ في الكلية الحربية الألمانية في ميونخ.

كما شارك مجموعة متحدثين في فعاليات الجلسة عبر المنصة الافتراضية لمنتدى شباب العالم؛ كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وجولي ديالو، مستشار شئون المساواة بين الجنسين بمكتب بلدان شرق إفريقيا والجنوب الإفريقي التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وميناتا ساماتي، مفوضية الشئون السياسية في الإتحاد الإفريقي.

وجهت الدكتورة مايا مرسي التحية والتقدير للقيادة السياسية المصرية على مجهودات مصر لدفع المرأة لمستوى القيادة، كما وجهت الشكر والتقدير للنساء من الأطقم الطبية اللاتي فقدن حياتهم جراء أزمة كورونا، وذكرت أن تضحياتهن سيذكرها التاريخ، وتم التطرق إلى ورقة السياسات التي قدمها المجلس القومي للمرأة في ذروة الوباء، والتي كانت تتكون من خمسة محاور، لدعم المرأة خلال أزمة كورونا، حيث تم تقديم 165 إجراء في يناير 2021، والإعلان عنها في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث حصدت مصر موافقة أكثر من 60 دولة على هذه المقترحات.

لفت المتحدثون الانتباه إلى عدة محاور بارزة فيما يخص قضايا المرأة في ظل جائحة كورونا، أولها تحمل النساء مسئولية أكبر نتيجة إغلاق المدارس أثناء الجائحة، وخسارة النساء لوظائفهن بشكل أكبر من الرجال في الجائحة، وكذلك العنف ضد المرأة في فترة ذروة الجائحة، حيث تعرضت امرأة من كل ثلاث للعنف، بالإضافة إلى الإشارة إلى أن 30% من الأسر المصرية تعولها سيدات، وقد عاد 96% من الرجال لوظائفهم بعد الجائحة، في حين لم يعد سوى 40% من النساء لوظائفهن.

تجدر الإشارة إلى أنه تمت مناقشة محور التوعية التي يجب أن تشتمل على شقين، الشق الأول هو توعية المرأة بما قد تتعرض له من عنف، أيًا كان شكله ونوعه ومكانه، وتوعيتها أيضًا بسبل مجابهة العنف، وقد تم التأكيد على دور الشباب في قضايا وحقوق المرأة، وقد أِشار الحضور إلى الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والإنترنت في تسهيل حصول المرأة على المعلومات.

وأكد المتحدثون في الجلسة على ضرورة دعم المرأة للوصول لمواقع اتخاذ القرار، ومجابهة العنف السياسي الذي تتعرض له المرأة، ودعم تمكين المرأة في مجال التعليم، ولكن تم لفت الانتباه إلى أن هناك نساء متعلمات يعملن في وظائف مرموقة ويتعرضن أيضًا للعنف بأشكاله المختلفة. كما اتفق المتحدثون على استمرارية التحديات التي تواجه المرأة، والتي يجب أن نستمر في مجابهتها بكافة الطرق الممكنة.

في السياق، ناقش المتحدثون آليات مجابهة العنف ضد المرأة ودعم قضاياها، في ضوء التشريعات والقوانين، وأهمية فهم المرأة وتوعيتها بحقوقها، وخاصة فيما يتعلق بأشكال وأنواع التحرش وسبل مجابهته، مع أهمية ربط تلك الجهود بأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمساواة بين الجنسين، وكذلك تمت مناقشة قضية "كوتة المرأة"، خاصة في القطاع الخاص وضرورة مجابهة مشكلة المشكلات الثقافية والأسرية التي تتعرض لها المرأة، حيث إننا نحتاج معركة فكرية للتغيير.

عن منتدى شباب العالم

ومنتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس السيسي، وانطلق المنتدى عبر 3 نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.