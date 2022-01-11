الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعليم: محتوى نهضة مصر متاح لطلاب الابتدائى فى 5 مواد

طارق شوقي
طارق شوقي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لجميع الطلاب في الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للتعرف الآن على محتوى نهضة مصر من خلال بنك المعرفة المصري برعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواد «الدراسات، الرياضيات، العلوم، الـMath والـ Science».

وأضافت: «يتوافر المحتوى في شكل صورة أسئلة وأجوبة تفاعلية تمكنك من التحصيل العلمي بشكل أفضل»، متابعة للتعرف عليه الآن من خلال بنك المعرفة المصري على الروابط التالية:

الصف الرابع:

‏https://lms.ekb.eg/repository/discovery?sort=recommended&catalogs=eeb22eec-f6fd-4fec-b85a-488da02fa1d2&categories=322f24ef-e633-43a9-8ff4-de17493391e6&strict=0

الصف الخامس:

‏https://lms.ekb.eg/repository/discovery?sort=recommended&catalogs=eeb22eec-f6fd-4fec-b85a-488da02fa1d2&categories=ae306b94-99ea-4a06-97a2-3c7656116556&strict=0

الصف السادس:

‏https://lms.ekb.eg/repository/discovery?sort=recommended&catalogs=eeb22eec-f6fd-4fec-b85a-488da02fa1d2&categories=dfae9c5a-

b188-4321-887d-d3057cd4fba4&strict=0
 

وكان كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة حذف أي جزء من منهجي مادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي.  

وقال وزير التعليم، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه لا يوجد حذف أو إطلاع في مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي.

وشدد الوزير: أن ما لم يتم دراسته من محتوى الترم الأول في العلوم والرياضيات، سوف نستكمل دراسته بالتسلسل الطبيعي بعد أجازة منتصف العام.، لافتًا إلى أن باقي المواد يمتحن الطلاب في منهج الترم الأول كاملاً.

وزير التعليم منة وزير التربية والتعليم بيع التواصل الاجتماعي بنك المعرفة المصري السادس الابتدائى التربية والتعليم رسم الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم وزارة التربية طارق شوقى رسالة هامة الدكتور طارق شوق بنك المعرفة

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