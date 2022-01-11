الثلاثاء 11 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يستمع للعارضين من أبناء سيناء فى منتدى الشباب (فيديو)

السيسي
السيسي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مكاتب رواد الأعمال من الشباب، ومعرض أبناء سيناء، وتراثنا، ومتحف حياة كريمة، وهي الأجنحة المقامة ضمن أنشطة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح من الدكتور عمرو سعدة من الجامعة البريطانية وقائد فريق “رواد الأعمال”، الذي قال: “حاولنا نعمل بيئة متكاملة، بدل ما نجيب شركات تعرض بس الشركات والمنتجات بتاعتنا، يبقى عندنا فرصة نعمل بيئة استثمارية كاملة، عندنا ناس بتعمل تواصل ما بين الشركات عشان نبدأ نجهز لمؤتمر 25 و26 الخاص بالصناعات الصغيرة”.

كما استمع الرئيس السيسي إلى العارضين في معرض أبناء سيناء، موجهين الشكر للرئيس على تنفيذه الوعود والاهتمام بأهل سيناء.
وقدم الرئيس السيسي، التحية لحضور المنتدى، أثناء اصطفافهم خلال جولته التفقدية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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الرئيس السيسى يستمع للعارضين من أبناء سيناء فى منتدى الشباب (فيديو)

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