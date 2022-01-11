حبس 4 عاطلين بحوزتهم 80 طربة حشيش بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية بحبس 4 عاطلين ضبط بحيازتهم 80 طربة حشيش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام، بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسمى شرطة ثان الرمل - سيدى جابر، وبحوزتهم 80 طربة من مخدر الحشيش وزنت 8,120 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - عدد 118 قرصًا مؤثرًا – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة- سلاح أبيض.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.