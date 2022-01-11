الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تاجر مخدرات بحوزته 102 لفافة هيروين فى أسيوط

المتهم
المتهم

أمرت النيابة العامة بأسيوط، بحبس متهم ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري في مركز الفتح.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته عدد 102 لفافة لمخدر الهيروين– كمية من مخدر الشابو–سلاح نارى "فرد محلى" - طلقتين من ذات العيار –مبلغ مالى –هاتف محمول– ميزان حساس، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة سلاح نارى مخدر الهيروين الاتجار بالمواد المخدرة مديرية امن أسيوط مركز الفتح

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وائل لطفي

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